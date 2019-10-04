Я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего, - Пашинский о вручении ему подозрения

Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский, заявил, что не жалеет о том, что выстрелил Вячеславу Химкусу в ногу. Об этом он написал в Facebook, передают Українські Новини.

"Что касается обвинений в деле, которое уже давно было закрыто, но поднято новой властью по заказу этого "юриста Януковича" (Андрея Портнова), могу сказать только одно: я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего. Уверен в своей правоте и законности своих действий. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя", - написал Пашинский.



Он считает правильными свои действия, а именно выстрел в ногу жителю Киевской области Вячеславу Химикусу в ходе конфликта на дороге. Экс-депутат считает, что дело против него - это месть бывшего первого замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.



"Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести... Реанимация старого дела в отношении меня - это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами", - считает Пашинский.



Он отметил, что будет бороться за восстановление справедливости в этом деле.



Как сообщали Українськi Новини, ГБР сообщило о подозрении бывшему депутату Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.



Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.



Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.



Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневой кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.