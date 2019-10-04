подписаться на рассылку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
  • Новости
  • Политика
  • Я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего, - Пашинский о вручении ему подозрения
04 октября 2019, пятница, 17:49 193
Политика 2019-10-04T17:50:46+03:00
Українські Новини
Я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего, - Пашинский о вручении ему подозрения

Я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего, - Пашинский о вручении ему подозрения

Сергей Пашинский
Сергей Пашинский

Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский, заявил, что не жалеет о том, что выстрелил Вячеславу Химкусу в ногу. Об этом он написал в Facebook, передают Українські Новини.

"Что касается обвинений в деле, которое уже давно было закрыто, но поднято новой властью по заказу этого "юриста Януковича" (Андрея Портнова), могу сказать только одно: я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего. Уверен в своей правоте и законности своих действий. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя", - написал Пашинский. 

Он считает правильными свои действия, а именно выстрел в ногу жителю Киевской области Вячеславу Химикусу в ходе конфликта на дороге. Экс-депутат считает, что дело против него - это месть бывшего первого замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести... Реанимация старого дела в отношении меня - это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами", - считает Пашинский.

Он отметил, что будет бороться за восстановление справедливости в этом деле.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР сообщило о подозрении бывшему депутату Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневой кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

Больше новостей о: Сергей Пашинский Вячеслав Химикус ГБР дело о стрельбе Пашинского

Архив
Новости
Дубинский заявил, что нардепы не читают законы, за которые голосуют 19:36
Цены на автогаз падают третью неделю подряд 19:08
Суд обязал Микитася носить электронный браслет и назначил сумму залога 5,5 млн гривен 19:07
У премьера Гончарука 10 советников: среди них сын продюсера и менеджер ІТ-проектов 18:53
Разумкова в сентябре заработал меньше, чем Стефанчук 18:38 Документ
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале 18:26
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Частные фирмы оформили авторские права на паспорта Украины и получают с этого доход, – СМИ 16:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok