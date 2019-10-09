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09 жовтня 2019, середа, 12:30 204
Верховна Рада і партії 2019-10-09T12:52:39+03:00
Українські Новини
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби

Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби

Тетяна Чорновол. Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net
Тетяна Чорновол. Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

Охорона намагається вивести з приміщення Держбюро розслідувань колишнього депутата Верховної Ради Тетяну Чорновол ("Народний фронт") після того, як суд заарештував Пашинського.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Чорновол зайшла в приміщення ДБР і піднялася на другий поверх у зал, де повинна відбутися прес-конференція директора ДБР Романа Труби. Охорона попросила Чорновол покинути приміщення, однак вона відмовилася і показала посвідчення екс-депутата Ради. Наразі конфлікт триває.

Тетяна Чорновол на прес-конференції Труби.Тетяна Чорновол на прес-конференції Труби.

Раніше Чорновол заявляла про відмову ДБР відкрити кримінальні провадження проти колишнього заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова.

Прес-конференція Труби.Прес-конференція Труби.

Як повідомляли Українські Новини, Пашинський заявив, що не шкодує про те, що прострілив ногу людині з нагородної зброї. Тим часом Турчинов заявив, що арешт Пашинського, який прострелив ногу перехожему, - політично мотивований. Раніше, 1 січня 2017 року, Пашинський прострілив ногу чоловікові в ході конфлікту. Портнов обіцяє Пашинському правильний колектив в камері і конфіскацію майна.

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