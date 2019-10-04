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04 октября 2019, пятница, 19:49 156
Судебная власть 2019-10-04T19:52:08+03:00
Українські Новини
Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества

Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества

Юрист Андрей Портнов обещает бывшему депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому, которому сегодня вручили подозрение в стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса, правильный коллектив в камере и конфискацию имущества.

Об этом Портнов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Наши следующие прогнозы такие. На следующей неделе фигурант переедет в следственный изолятор и проведёт там какую-то часть своего случайного существования. Мы постараемся повлиять на условия его содержания в камере и правильный коллектив единомышленников. А после этого мы довесим ему хищения в армии и воровство государственных активов. Если будет воля государства, сразу попробуем инициировать конфискацию в доход бюджета всего его личного имущества", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 1 января 2017 года Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта

После чего суд признал Химикуса, подстреленного Пашинским, потерпевшим, а также суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование дела о стрельбе Пашинского в Химикуса.

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