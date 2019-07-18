Охрана Порошенко организовала бегства судьи Чауса в Молдову, - экс-глава Нацполиции Винницы

Экс-глава Нацполиции Винницы Антон Шевцов заявляет об организации охраной бывшего Президента Петра Порошенко бегства бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Молдову.\r\nОб этом он заявил в интервью интернет-изданию "Страна.ua", передают Українськi Новини.\r\n"У Петра Алексеевича были тесные деловые отношения с местным олигархом Плахотнюком – фактическим хозяином Молдовы. И по договоренности с этим человеком было принято решение отправить Чауса именно сюда нелегальным образом", - заявил Шевцов.\r\nОн добавил, что Чаус в августе 2016 был передан сотрудникам Госохраны.\r\nШевцов также сообщил, что первое время после эмиграции экс-судья связывался с Администрацией Президента и требовал прекратить расследование против него.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции.\r\nГлава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявлил, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.\r\nТакже Интерпол объявил Чауса в международный розыск.