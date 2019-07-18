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18 июля 2019, четверг, 19:55 70
Политика 2019-07-18T19:55:06+03:00
Українські Новини
Охрана Порошенко организовала бегства судьи Чауса в Молдову, - экс-глава Нацполиции Винницы

Охрана Порошенко организовала бегства судьи Чауса в Молдову, - экс-глава Нацполиции Винницы

Экс-глава Нацполиции Винницы Антон Шевцов заявляет об организации охраной бывшего Президента Петра Порошенко бегства бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Молдову.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Страна.ua", передают Українськi Новини.

"У Петра Алексеевича были тесные деловые отношения с местным олигархом Плахотнюком – фактическим хозяином Молдовы. И по договоренности с этим человеком было принято решение отправить Чауса именно сюда нелегальным образом", - заявил Шевцов.

Он добавил, что Чаус в августе 2016 был передан сотрудникам Госохраны.

Шевцов также сообщил, что первое время после эмиграции экс-судья связывался с Администрацией Президента и требовал прекратить расследование против него.

Как сообщали Українськi Новини, Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявлил, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

Также Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

Больше новостей о: Молдова Николай Чаус Петр Порошенко Госохрана президента Охрана Порошенко

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