Молдова пообещала помочь экстрадировать в Украину скандального судью Чауса

Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции.\r\nОб этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передают Українськi Новини.\r\n"Я поднял вопрос экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Николая Чауса. Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", - заявил он.\r\nЗеленский назвал очень успешными переговоры с молдавским премьером.\r\nРанее Президент Молдовы Игорь Додон рассмотрел прошение Чауса о предоставлении ему политического убежища и отказал в его удовлетворении.\r\nУкраина направила документы для его экстрадиции.\r\nЧаус подозревается во взяточничестве и незаконном пересечении границы.\r\nПо данным правоохранителей, экс-судья прятал суммы взяток в банках, закопанных в огороде.\r\nКроме того, 28 декабря 2015 года судья Чаус арестовал Геннадия Корбана - соратника олигарха Игоря Коломойского.\r\nГлава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявлил, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.\r\nТакже Интерпол объявил Чауса в международный розыск.