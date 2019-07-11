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11 июля 2019, четверг, 21:19 45
Внешняя политика 2019-07-11T21:19:33+03:00
Українські Новини
Молдова пообещала помочь экстрадировать в Украину скандального судью Чауса

Молдова пообещала помочь экстрадировать в Украину скандального судью Чауса

Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передают Українськi Новини.

"Я поднял вопрос экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Николая Чауса. Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", - заявил он.

Зеленский назвал очень успешными переговоры с молдавским премьером.

Ранее Президент Молдовы Игорь Додон рассмотрел прошение Чауса о предоставлении ему политического убежища и отказал в его удовлетворении.

Украина направила документы для его экстрадиции.

Чаус подозревается во взяточничестве и незаконном пересечении границы.

По данным правоохранителей, экс-судья прятал суммы взяток в банках, закопанных в огороде.

Кроме того, 28 декабря 2015 года судья Чаус арестовал Геннадия Корбана - соратника олигарха Игоря Коломойского.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявлил, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

Также Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

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