У дружини Чауса вилучили речові докази по справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді в Молдову

Державне бюро розслідувань провело обшуки у дружини екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції, і вилучило речові докази у справі про можливу причетність оточення колишнього Президента Петра Порошенка до його вивезення з України в Молдову.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Обшуки було проведено 13 вересня на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду Києва Володимира Карабаня за місцем проживання дружини Чауса.

При обшуку виявлено та вилучено предмети, які можуть стосуватися обставин вивезення Чауса в Молдову і можуть бути використані як докази і вказувати на зв'язок осіб до вчиненого злочину.

Зокрема, вилучено: 2 ноутбуки, планшетний комп'ютер, MP3-плеєр, sim-картку Muhabbet Kart SIMPLUS, флеш-носій Transcend 2 Gb і флеш-носій Sony 2 Gb, а також 2 sim-картки.

Постановою слідчого від 13.09.2019 року вилучене майно визнано речовими доказами.

16 вересня все вилучене майно заарештовано судом.

Порошенко заперечує свій зв'язок з екс-суддею Чаусом.

19 липня Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливу причетність оточення Порошенко до вивезення з України екс-судді Чауса, підозрюваного в корупції.

Раніше екс-глава Нацполіції Вінниці заявив, що охорона Порошенко організувала втечі судді Чауса в Молдову.

Тим часом Молдова обіцяє сприяти екстрадиції в Україну колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції.