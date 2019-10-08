У дружини Чауса вилучили речові докази по справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді в Молдову

Державне бюро розслідувань провело обшуки у дружини екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції, і вилучило речові докази у справі про можливу причетність оточення колишнього Президента Петра Порошенка до його вивезення з України в Молдову.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nОбшуки було проведено 13 вересня на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду Києва Володимира Карабаня за місцем проживання дружини Чауса.\r\nПри обшуку виявлено та вилучено предмети, які можуть стосуватися обставин вивезення Чауса в Молдову і можуть бути використані як докази і вказувати на зв'язок осіб до вчиненого злочину.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗокрема, вилучено: 2 ноутбуки, планшетний комп'ютер, MP3-плеєр, sim-картку Muhabbet Kart SIMPLUS, флеш-носій Transcend 2 Gb і флеш-носій Sony 2 Gb, а також 2 sim-картки.\r\nПостановою слідчого від 13.09.2019 року вилучене майно визнано речовими доказами.\r\n16 вересня все вилучене майно заарештовано судом.\r\nПорошенко заперечує свій зв'язок з екс-суддею Чаусом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n19 липня Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливу причетність оточення Порошенко до вивезення з України екс-судді Чауса, підозрюваного в корупції.\r\nРаніше екс-глава Нацполіції Вінниці заявив, що охорона Порошенко організувала втечі судді Чауса в Молдову.\r\nТим часом Молдова обіцяє сприяти екстрадиції в Україну колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції.