Порошенко отрицает свою связь с экс-судьей Чаусом

Бывший Президент (2014-2019) Петр Порошенко, который согласно информации СМИ вылетел в ОАЭ, отрицает свою связь с бывшим судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом, подозреваемым в коррупции.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Я никогда в жизни не видел, не слышал, не звонил, не общался с господином Чаусом. Не знаю его, к счастью. Думаю, что не буду знать. От слова "совсем". Это просто ответ на все эти вопросы. Никогда в жизни я этого господина не знал, не встречался, не разговаривал по телефону, не переписывался и не знал его имени до тех пор, пока оно не появилось в газетах. Точка", - сказал Порошенко.

Экс-Президент отметил, что никогда за свою каденцию не давал команды каким-либо органам или лицам кого-либо арестовывать.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июля Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украину экс-судьи Чауса, подозреваемого в коррупции.

Ранее экс-глава Нацполиции Винницы заявил, что охрана Порошенко организовала бегства судьи Чауса в Молдову.

Тем временем Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции.