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  • Микитась внес залог 5,5 млн гривен, на него надели электронный браслет
08 октября 2019, вторник, 13:25 37
Политика 2019-10-08T13:27:56+03:00
Українські Новини
Микитась внес залог 5,5 млн гривен, на него надели электронный браслет

Микитась внес залог 5,5 млн гривен, на него надели электронный браслет

Бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась, подозреваемый в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, внес залог 5,5 млн гривен, на него надели электронный браслет контроля.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Национальном антикоррупционном бюро.

"Микитась внес залог вчера", - сказал он.

По его словам, после этого ему надели электронный браслет.

Также Микитась сдал загранпаспорт.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася.

Национальное антикоррупцитнное бюро просит Высший антикоррупционный суд наложить арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

24 сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве. Также бывшему депутату Рады Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом.

Ранее стало известно, что что экс-депутат Рады Микитась вышел из строительного бизнеса.

 
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