Микитась внес залог 5,5 млн гривен, на него надели электронный браслет

Бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась, подозреваемый в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, внес залог 5,5 млн гривен, на него надели электронный браслет контроля.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в Национальном антикоррупционном бюро.\r\n"Микитась внес залог вчера", - сказал он.\r\nПо его словам, после этого ему надели электронный браслет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже Микитась сдал загранпаспорт.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася.\r\nНациональное антикоррупцитнное бюро просит Высший антикоррупционный суд наложить арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.\r\n\r\n24 сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве. Также бывшему депутату Рады Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее стало известно, что что экс-депутат Рады Микитась вышел из строительного бизнеса.\r\n\r\n