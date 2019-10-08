Микитась внес залог 5,5 млн гривен, на него надели электронный браслет

Бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась, подозреваемый в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, внес залог 5,5 млн гривен, на него надели электронный браслет контроля.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Национальном антикоррупционном бюро.

"Микитась внес залог вчера", - сказал он.

По его словам, после этого ему надели электронный браслет.

Также Микитась сдал загранпаспорт.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася.

Национальное антикоррупцитнное бюро просит Высший антикоррупционный суд наложить арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.