Лукашенко заступился за Зеленского и сказал, что его оставили с Донбассом один на один

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украину оставили один на один с проблемой Донбасса. Об этом Лукашенко заявил во вторник на форуме "Минский диалог", сообщает БЕЛТА

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами… И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам. Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует".

Что поставили, то и пьем: Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами с водой и вызвали смех у зала.

Как сообщали Українські Новини, Президент Беларуси заявил, что у Украины никогда не будет проблем с территории Беларуси.



Также Лукашенко сообщил, что Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников.



Ранее в поведении Владимира Зеленского заметили подражание Лукашенко и даже сделали подборку цитат.



Тем временем Владимир Зеленский предложил Александру Лукашенко подумать над возможностью подачи заявки на совместное проведение Украиной и Беларусью Олимпийских игр.