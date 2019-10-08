Курс доллара просел после стремительного рывка

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 4,18 коп. до 27,0127 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 5,22 коп. до 27,6330 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,6782\r\n25,1636\r\n27,0127\r\n27,6330\r\n3,43\r\n3,95\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,8600\r\n25,6000\r\n27,2000\r\n28,0000\r\n3,77\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,4500\r\n24,9500\r\n26,8000\r\n27,5000\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 24,76 UAH\/USD. Тем временем из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже эксперты дали прогноз по снижению цен из-за падения доллара. Кроме того, эксперт дал неожиданный прогноз инфляции. Тем временем в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются. \r\n