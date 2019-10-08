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08 октября 2019, вторник, 10:55 29
Финансы 2019-10-08T10:56:33+03:00
Українські Новини
Курс доллара просел после стремительного рывка

Курс доллара просел после стремительного рывка

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 4,18 коп. до 27,0127 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,22 коп. до 27,6330 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,6782 25,1636 27,0127 27,6330 3,43 3,95
Максимальный 24,8600 25,6000 27,2000 28,0000 3,77 5,00
Минимальный 24,4500 24,9500 26,8000 27,5000 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 24,76 UAH/USD. Тем временем из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%.

Также эксперты дали прогноз по снижению цен из-за падения доллара. Кроме того, эксперт дал неожиданный прогноз инфляции. Тем временем в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются

 

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