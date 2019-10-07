Гривна на межбанке после сильного падения подскочила

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 24,76 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,80-24,85 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,88-24,92 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,74-24,78 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,68% с 27,72 UAH\/USD до 24,76 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%.\r\nТем временем за неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%. Так, с прошлого понедельника, 30 сентября, официальный курс доллара вырос с 24,08 грн – до 24,61 грн, спрос\/предложение доллара на межбанке – до 24,80\/24,85 грн, а средние курсы покупки\/продажи наличного доллара в банках – до 24,74\/25,22 грн, но доллар может совершить еще один рывок вверх и после этого начать снижение.