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07 октября 2019, понедельник, 20:19 360
Экономика 2019-10-07T20:19:11+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после сильного падения подскочила

Гривна на межбанке после сильного падения подскочила

Гривны. Фото: Телеграф
Гривны. Фото: Телеграф

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 24,76 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,80-24,85 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,88-24,92 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,74-24,78 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,68% с 27,72 UAH/USD до 24,76 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%.

Тем временем за неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%. Так, с прошлого понедельника, 30 сентября, официальный курс доллара вырос с 24,08 грн – до 24,61 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – до 24,80/24,85 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – до 24,74/25,22 грн, но доллар может совершить еще один рывок вверх и после этого начать снижение.

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