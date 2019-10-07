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  • Из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%
07 октября 2019, понедельник, 16:15 81
Экономика 2019-10-07T16:15:25+03:00
Українські Новини
Из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%

Из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%

Доллар
Доллар

В сентябре международные резервы сократились на 2,6% до 21,4 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что в сентябре они уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы.

Во-первых, операции по управлению государственным долгом.

Всего за прошлый месяц Кабмин и НБУ оплатили обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 1 973,8 млн долларов.

Из этой суммы 1 223,7 млн долларов направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, 560,9 млн долларов было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму 546,9 млн долларов.

Во-вторых, благоприятная ситуация на валютном рынке, обусловленная прежде всего устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине.

Эти факторы обеспечили существенное превышение предложения валюты над спросом в сентябре и дали Нацбанку пополнить международные резервы на 930,3 млн долларов.

В частности 650,3 млн долларов было куплено во время осуществления интервенций по единому курсу и 280 млн долларов - по выбору лучшего курса.

Также отмечается, что валютных интервенций по продаже валюты в течение месяца НБУ не совершал.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам).

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 80,8 млн долларов.

Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в августе международные резервы увеличились на 0,8% до $22 млрд.

Также международные резервы выросли на 1,2 млрд долларов в июле.

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