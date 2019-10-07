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07 октября 2019, понедельник, 13:02 275
Президент 2019-10-07T13:20:27+03:00
Українські Новини
Зеленский собрался в Ригу с официальным визитом на следующей неделе

Зеленский собрался в Ригу с официальным визитом на следующей неделе

Флаг Латвии. Фото: ua.krymr.com
Флаг Латвии. Фото: ua.krymr.com

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе (14-20 октября) посетит Латвию после того, как Латвия признала геноцидом депортацию Россией крымских татар.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передают Українськi Новини.

"Мы планируем визит Президента в Ригу. Думаю, это будет на следующей неделе", - сказал он.

В свою очередь Ринкевичс подтвердил, что визит состоится на следующей неделе.

Ранее Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Зеленского посетить Вильнюс.

Как сообщали Українськi Новини, мэр латвийского города нарушил Конституцию, заговорив на русском. Ранее Латвия хотела  приостановить импорт яиц и яичных продуктов из Украины, но не обнаружила сальмонеллу при повторной проверке.

Тем временем делегации Украины и еще 4 стран бойкотируют торжества к 70-летию ПАСЕ, а в Латвии запретили телеканал "Россия" за разжигание ненависти к Украине.

Также у Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей.

Больше новостей о: Латвия Президент Украины официальный визит Латвия-Украина Владимир Зеленский

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