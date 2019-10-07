Зеленский собрался в Ригу с официальным визитом на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе (14-20 октября) посетит Латвию после того, как Латвия признала геноцидом депортацию Россией крымских татар.\r\nОб этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передают Українськi Новини.\r\n"Мы планируем визит Президента в Ригу. Думаю, это будет на следующей неделе", - сказал он.\r\nВ свою очередь Ринкевичс подтвердил, что визит состоится на следующей неделе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Зеленского посетить Вильнюс.\r\nКак сообщали Українськi Новини, мэр латвийского города нарушил Конституцию, заговорив на русском. Ранее Латвия хотела приостановить импорт яиц и яичных продуктов из Украины, но не обнаружила сальмонеллу при повторной проверке.\r\nТем временем делегации Украины и еще 4 стран бойкотируют торжества к 70-летию ПАСЕ, а в Латвии запретили телеканал "Россия" за разжигание ненависти к Украине.\r\nТакже у Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n