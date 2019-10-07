Зеленский собрался в Ригу с официальным визитом на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе (14-20 октября) посетит Латвию после того, как Латвия признала геноцидом депортацию Россией крымских татар

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передают Українськi Новини.

"Мы планируем визит Президента в Ригу. Думаю, это будет на следующей неделе", - сказал он.

В свою очередь Ринкевичс подтвердил, что визит состоится на следующей неделе.

Ранее Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Зеленского посетить Вильнюс.

Как сообщали Українськi Новини, мэр латвийского города нарушил Конституцию, заговорив на русском. Ранее Латвия хотела приостановить импорт яиц и яичных продуктов из Украины, но не обнаружила сальмонеллу при повторной проверке.

Тем временем делегации Украины и еще 4 стран бойкотируют торжества к 70-летию ПАСЕ, а в Латвии запретили телеканал "Россия" за разжигание ненависти к Украине.

Также у Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей.