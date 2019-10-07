ДБР просить суд взяти під варту Пашинського

Держбюро розслідувань просить суд взяти під варту без альтернативи застави колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") у справі про стрілянину в В'ячеслава Химикуса.Про це Українським Новинам повідомили в ГБР."Внесли клопотання про утримання під вартою, без альтернативи застави", - сказав співрозмовник.За його словами, суд розгляне запобіжний захід у понеділок.У Telegram-каналі "UN - сливи та груші" повідомили, що розгляд почнеться о 14:00 в Печерському суді.Як повідомляли Українські Новини, ДБР повідомило про підозру екс-депутатові Ради Пашинському (НФ) у справі про стрілянину в Хімікуса.31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Хімікусом.Під час нього він дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові ліву ногу.Пізніше Пашинський написав, що не шкодує про те, що вистрілив у Хімікуса. Крім того, Портнов обіцяє Пашинському правильний колектив в камері і конфіскацію майна. Тим часом Пашинський програв вибори мажоритарнику від "Слуги народу".