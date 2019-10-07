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07 жовтня 2019, понеділок, 11:55 57
Силові структури 2019-10-07T14:30:04+03:00
Українські Новини
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського

ДБР просить суд взяти під варту Пашинського

Сергій Пашинський
Сергій Пашинський

Держбюро розслідувань просить суд взяти під варту без альтернативи застави колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") у справі про стрілянину в В'ячеслава Химикуса.

Про це Українським Новинам повідомили в ГБР.

"Внесли клопотання про утримання під вартою, без альтернативи застави", - сказав співрозмовник.

За його словами, суд розгляне запобіжний захід у понеділок.

У Telegram-каналі "UN - сливи та груші" повідомили, що розгляд почнеться о 14:00 в Печерському суді.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР повідомило про підозру екс-депутатові Ради Пашинському (НФ) у справі про стрілянину в Хімікуса.

31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Хімікусом.

Під час нього він дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові ліву ногу.

Пізніше Пашинський написав, що не шкодує про те, що вистрілив у Хімікуса.

Крім того, Портнов обіцяє Пашинському правильний колектив в камері і конфіскацію майна.

Тим часом Пашинський програв вибори мажоритарнику від "Слуги народу".

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