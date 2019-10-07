Боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия, - штаб ООС

Боевики 25 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 6 октября, одиного военнослужащего расстреляли, еще один получил ранение.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\nПротивник обстреливал украинские позиции из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения - минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.\r\n"Кроме того, в нарушение "минских соглашений" противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил - в районе Новотроицкого, Красногоровки, Павлополя, Авдеевки, Богдановки, Водяного, Березового, Пищевика и Новомихайловки.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил - у Луганского, Новолуганского, Золотого, Золотого-4, Попасной и Зайцевого.\r\nЗа минувшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получили ранение.\r\nС начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 24 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 5 октября, один военнослужащий получил ранения и один - боевое травмирование.Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского. Также стало известно, как проходит процесс разведения войск на Донбассе и что будет с мирным населением. Тем временем у Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей.