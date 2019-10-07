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07 октября 2019, понедельник, 09:52 165
Силовые структуры 2019-10-07T09:53:02+03:00
Українські Новини
Боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия, - штаб ООС

Боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия, - штаб ООС

Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України

Боевики 25 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 6 октября, одиного  военнослужащего расстреляли, еще один получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения - минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

"Кроме того, в нарушение "минских соглашений" противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил - в районе Новотроицкого, Красногоровки, Павлополя, Авдеевки, Богдановки, Водяного, Березового, Пищевика и Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил - у Луганского, Новолуганского, Золотого, Золотого-4, Попасной и Зайцевого.

За минувшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получили ранение.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 24 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 5 октября, один военнослужащий получил ранения и один - боевое травмирование.


Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского

Также стало известно, как проходит процесс разведения войск на Донбассе и что будет с мирным населением. 

Тем временем у Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей. 

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