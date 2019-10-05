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05 октября 2019, суббота, 22:32 2161
СМИ 2019-10-05T22:38:37+03:00
Українські Новини
Журналист Андрушко отказался встречаться с Мендель "для диалога"

Журналист Андрушко отказался встречаться с Мендель "для диалога"

Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Журналист Сергей Андрушко отказался встречаться со спикером Президента Владимира Зеленского Юлией Мендель "для диалога" после того, как Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.

Об этом Андрушко написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Реакция на Мендель" Готов ли я к диалогу о свободе слова пресс-секретарем Президента? Да, готов. С новым адекватным пресс-секретарем Президента. Моя позиция", - написал Андрушко.

В комментариях пользователи выразили поддержку решению журналиста.

Скриншот: Serhii Andrushko/FacebookСкриншот: Serhii Andrushko/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Зеленский пошутил о скандалах Мендель с журналистами. Также НСЖУ просит Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.

Серия конфликтов с Мендель началась после того, как журналисты "Радио Свобода" показали, как пресс-секретарь Президента не пускала их к Богдану. Позже появилось второе скандальное видео с Мендель. Также спикер Президента обвинила журналистов, что они "кидались на делегацию ради красивой картинки".

Больше новостей о: Журналист Свобода слова Андрушко Спикер Президента Украины Юлия Мендель

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