Журналист Андрушко отказался встречаться с Мендель "для диалога"

Журналист Сергей Андрушко отказался встречаться со спикером Президента Владимира Зеленского Юлией Мендель "для диалога" после того, как Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.\r\nОб этом Андрушко написал на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Реакция на Мендель" Готов ли я к диалогу о свободе слова пресс-секретарем Президента? Да, готов. С новым адекватным пресс-секретарем Президента. Моя позиция", - написал Андрушко.\r\nВ комментариях пользователи выразили поддержку решению журналиста.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСкриншот: Serhii Andrushko\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский пошутил о скандалах Мендель с журналистами. Также НСЖУ просит Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.\r\nСерия конфликтов с Мендель началась после того, как журналисты "Радио Свобода" показали, как пресс-секретарь Президента не пускала их к Богдану. Позже появилось второе скандальное видео с Мендель. Также спикер Президента обвинила журналистов, что они "кидались на делегацию ради красивой картинки".