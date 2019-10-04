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04 октября 2019, пятница, 14:25 27
Силовые структуры 2019-10-04T14:25:54+03:00
Українські Новини
ГПУ начала аудит многих дел, в том числе скандальной Burisma, - Рябошапка

ГПУ начала аудит многих дел, в том числе скандальной Burisma, - Рябошапка

В то время, как НАБУ заявило, что дело против Burisma возобновлено больше года назад, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что начат аудит большого количества дел, закрытых при предыдущей власти, в том числе, относительно Burisma. Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном возобновлении дела против руководства газодобывающей компании Burisma, передают Українськi Новини.

"Мы осуществляем аудит таких производств... Их около полутора десятка", - сказал он.

При этом Рябошапка отметил, что 20 ноября текущего года у ГПУ заканчиваются полномочия вести следствие и дела будут переданы другому органу расследования.

Он также рассказал, как относится к скандалу с возможным давлением Президента США Дональда Трампа на украинские власти для возобновления расследования против сына Джо Байдена Хантера - бывшего члена наблюдательного совета компании Burisma. "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики", - заявил генпрокурор. Он также отрицает, что ему кто-либо из отечественных или иностранных политиков звонил и требовал принять те или иные решения в конкретных производствах.

Как сообщали Українськi Новини, Президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена Хантера, который входил в наблюдательный совет компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко призывал Хантера Байдена дать показания американским правоохранителям относительно получения денег от компании Злочевского, подозреваемого в отмывании преступных доходов.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

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