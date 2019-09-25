Перевод стенограммы разговора Трампа с Зеленским

Трамп: Поздравляю с большой победой. Мы все наблюдали из США, и вы сделали потрясающую работу. То, как вы выдвинулись вперед, не имея больших шансов, и то как легко победили - это фантастическое достижение. Поздравляю.

Зеленский: Вы абсолютно правы, господин президент. Мы победили нелегко и тяжело работали для этого. И хотя мы сделали много, но должен сознаться, что я многому научился у вас. Мы использовали немало ваших умений и знаний. Они были примером для наших выборов - и вы правы, эти выборы были уникальными.

Мы были в уникальной ситуации и смогли достичь уникального успеха. Могу сказать следующее: когда вы впервые позвонили с поздравлениями, когда я выиграл президентские выборы, и сейчас вы звоните второй раз - когда моя партия победила на парламентских выборах. Я думаю, мне нужно побеждать чаще, чтобы вы могли чаще мне звонить и мы могли бы чаще говорить по телефону.

Трамп (смеется): Это отличная идея. Я думаю, ваша страна очень счастлива по этому поводу.

Зеленский: Ну да. Сказать вам по правде, мы пытаемся работать потому что хотим осушить болото в нашей стране. Мы привели много-много новых людей. Не старых политиков, не типичных, потому что мы хотим иметь новый формат и новый тип правительства... Вы большой учитель для нас в этом.

Трамп: Очень приятно от вас это слышать. Я вам скажу, что мы много делаем для Украины. Тратим много времени и сил. Гораздо больше, чем европейские страны, хотя они и должны помогать вам гораздо больше. Германия почти ничего для вас не делает. Они только разговаривают и я думаю вам нужно им об этом сказать. Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она обсуждает Украину, но ничего дня нее не делает. И много европейских стран поступают так же. Но США очень, очень хорошо обращаются с Украиной. И я бы не сказал, что это всегда обоюдно, потому что происходят и нехорошие вещи, но Соединенные Штаты хорошо относятся к Украине.

Зеленский: Да, вы абсолютно правы, даже не на 100, а на 1000 процентов. И могу сказать следующее. Я также общался с Ангелой Меркель и тоже с ней встречался. Говорил и виделся с Макроном. И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Не работают для Украины так, как они должны. Выходит так, хотя по логике ЕС и должен быть нашим самым большим партнером, но технически США куда больший партнер, чем Евросоюз. Особенно когда мы говорим о санкциях против Российской Федерации. Я также хотел бы вас поблагодарить за большую поддержку в сфере обороны. Мы готовы продолжать сотрудничество и дальнейшие шаги. Если конкретно - то готовы покупать больше "Джавелинов" у США для нужд обороны.

Трамп: Я бы попросил вас об одолжении, потому что наша страна прошла через многое и Украина об этом знает. Я бы хотел, чтобы вы разобрались со всей этой ситуацией. В Crowdstrike говорят (компания в США, которая специализируется на противодействии кибератакам)... Речь об одном из ваших богатых людей. Сервер, как они говорят, в Украине. Много всего происходило по этой ситуации. Мне кажется, вы окружили себя теми же людьми. Я бы хотел, чтобы Генпрокурор позвонил вам или вашим людям, и вы бы узнали всю подоплеку. Как вы сказали вчера, вся эта бессмысленная история закончилась очень жалким представлением человека по имени Роберт Мюллер (спецпрокурор по делу Трампа - Ред.), некомпетентным представлением. Но они говорят, что это начиналось с Украины. Очень важно, чтобы вы могли по возможности что-то сделать по этому поводу.

Зеленский: Да, для меня очень важно все то, что вы упомянули ранее. Для меня как для президента это очень важно, и мы открыты для любого будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу в отношениях между США и Украиной. Для достижения этой цели я только что отозвал нашего посла из США, и его заменит очень грамотный и опытный посол, который работает над тем, чтобы наши два народы становились все ближе.

Я также хотел бы и надеюсь увидеть, что у него будет ваше доверие, уверенность и личное общение с вами, чтобы мы могли сотрудничать еще глубже. Я лично скажу вам, что один из моих помощников говорил с мистером Джулиани совсем недавно, и мы надеемся, что мистер Джулиани сможет приехать в Украину, и мы встретимся во время этого визита.

Я хотел бы еще раз заверить вас, что среди нас – только ваши друзья. Я удостоверюсь, что я окружу себя самыми лучшими и опытными людьми. Я также хочу сказать вам, что мы друзья. Мы очень большие друзья, и у вас, господин президент, много друзей в нашей стране, поэтому мы сможем продолжить наше стратегическое сотрудничество. В дополнение к этому расследованию, я как президент Украины гарантирую, что все расследования будут проведены открыто и откровенно, в этом я вас уверяю.

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас был хороший прокурор, но его уволили, и это действительно несправедливо (речь о Викторе Шокине - Ред.). Многие люди говорят об этом, что хорошего прокурора отстранили, и в этом было замешано много плохих людей. Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, отличным мэром, и я бы хотел, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам, вместе с генеральным прокурором. Руди очень много знает о том, что происходит, и он очень способный человек. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы замечательно. Бывший посол США, женщина, была не очень хорошей, как и люди, с которыми она имела дело в Украине. Я просто хочу, чтобы вы знали. И еще одно. Много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Так что будет прекрасно, если вы сможете что-то сделать вместе с генеральным прокурором. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование (своего сына в Украине - Ред.), так что если бы вы могли рассмотреть это… Для меня это просто ужасно.

Зеленский: Я хотел рассказать вам об этом расследовании. Прежде всего, я понимаю, я осведомлен об этой ситуации. С тех пор, как мы взяли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она посмотрят, вникнут в эту ситуацию, конкретно по компании, которая упоминается в этом вопросе ("Бурисма" - Ред.). Вопрос расследования этого дела в действительности заключается в том, чтобы восстановить честность, так что мы займемся этим делом. Кроме того, я бы хотел бы любезно попросить, если у вас есть любая дополнительная информация, которую бы вы могли нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования. Чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединённых Штатов Америки в Украине. Насколько я помню, её звали Йованович. Это было прекрасно, что вы первый, кто рассказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Её отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она восхищалась предыдущем президентом и была на его стороне. Она никогда бы не приняла меня достаточно хорошо, как нового президента.

Трамп: Что ж, ей предстоит пройти через некоторые вещи. Я попрошу мистера Джулиани позвонить вам, и генеральный прокурор Барр позвонит, и мы разберемся во всем. Я уверен, вы разберетесь. Я слышал, что с прокурором поступили несправедливо, и что он был очень хорош, так что удачи вам во всем. Я прогнозирую, что ваша экономика будет улучшаться и улучшаться. У вас есть много активов, это отличная страна. У меня много друзей в Украине, это прекрасные люди.

Зеленский: Я хотел бы сказать вам, что у меня также есть несколько украинских друзей, которые живут в Соединенных Штатах. На самом деле в прошлый раз, когда я ездил в Соединенные Штаты, я остался возле Центрального парка Нью-Йорка в Трамп-тауэр. Я с ними поговорю и надеюсь, что я увижу их снова в будущем. Я также хочу поблагодарить вас за ваше приглашение посетить Соединенные Штаты, в частности Вашингтон. Я также гарантирую вам, что мы очень серьёзно подойдём к этому делу и будем работать над этим. Так, в экономике есть очень большая возможность для наших двух стран и одна вещь, очень важная для Украины в плане мощной независимости. Я верю, что мы сможем достичь успеха и скооперироваться с Соединёнными Штатами. Мы уже работаем над этим. Мы закупили американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. Нам потребуется больше времени и много возможностей для обсуждения этих возможностей и узнать друг друга получше. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку.

Трамп: Отлично. Хорошо, спасибо вам большое, я ценю это. Я скажу Руди и генеральному прокурору Уильяму Барру, чтобы они связались. Спасибо вам. Всякий раз, когда вы захотите посетить Белый Дом, не стесняйтесь звонить. Назовите дату и мы сможем решить это. Я буду с нетерпением вас ждать.

Зеленский: Спасибо вам большое. Я буду очень счастлив приехать и буду счастлив увидеться с вами лично и я также приглашаю вас посетить Украину и приехать в Киев - очень красивый город. У нас красивая страна и, которая для вас всегда открыта. Я верю, что 1 сентября мы будем в Польше и мы сможем встретиться там, я надеюсь (встреча не состоялась, ее отменил Трамп - Ред.). После чего поехать в Украину. Это очень хорошая идея. Мы сможем или взять мой самолёт и отправиться на нём в Украину, или мы можем взять ваш, который, вероятно, намного лучше моего.

Трамп: Хорошо, мы сможем решить это. Я надеюсь увидеть вас в Вашингтоне и, быть может, в Польше, потому что я думаю мы отправимся туда в это время.

Зеленский: Спасибо вам, мистер президент.

Трамп: Поздравляю вас, вы провели фантастическую работу. Весь мир это увидел. Я не уверен, что это было подстроено, но поздравляю.

Зеленский: Спасибо, мистер президент. До свидания.

Как сообщали Українські Новини, Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.

Трамп отрицает давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу.