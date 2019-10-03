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03 октября 2019, четверг, 11:46 91 Документ
Судебная власть 2019-10-03T11:51:16+03:00
Українські Новини
Дело против Burisma возобновлено НАБУ больше года назад, - ГПУ

Дело против Burisma возобновлено НАБУ больше года назад, - ГПУ

Burisma Group Фото: Константин Соловчук
Burisma Group Фото: Константин Соловчук

Генеральная прокуратура заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в июне 2018 года возобновило расследование уголовного производства по факту выдачи специальных разрешений на пользование недрами компании Burisma Holding Limited.

Об этом Генеральная прокуратура сообщила в ответе на запрос Українських Новин.

В ответе говорится, что НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве от 16 марта 2015 года о возможном злоупотреблении служебным положением чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов в 2010-2014 годах.

Исследуется факт выдачи специальных разрешений на пользование недрами компании Burisma.

"При этом досудебное расследование в указанном уголовном производстве было возобновлено на основании решения следственного судьи от 15.06.2018 об отмене постановления о закрытии уголовного производства", - сообщила Генпрокуратура.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена Хантера, который входил в наблюдательный совет компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко призывал Хантера Байдена дать показания американским правоохранителям относительно получения денег от компании Злочевского, подозреваемого в отмывании преступных доходов.

Также из дел на Злочевского удалили упоминания о Burisma и сыне Байдена. СМИ писали, что сын возможного президента США Байдена сидел на кокаине и зарабатывал $50 тыс. долларов в Украине ежемесячно.

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