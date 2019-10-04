Визит Зеленского в Житомир: протестующие требуют от Президента прекратить давление на "112 Украина", NewsOne и Zik

Сегодня, 4 октября, в Житомире, куда приехал Президент Владимир Зеленский для встречи с Алкесандром Лукашенко, проходит массовая акция протеста в поддержку телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. Об этом сообщает 112.\r\nТак, сообщается, что митингующие требуют от Владимира Зеленского прекратить давление на три телеканала: "112 Украина", NewsOne и Zik.\r\n"Мы требуем от власти прекратить решать, что нам смотреть, а что - нет. Мы хотим смотреть честные новости, мы хотим сами решать, какие каналы смотреть", - говорят протестующие.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы.\r\nРанее "112-Украина" назвал решение Нацсовета атакой на свободу слова.\r\nТакже СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.\r\nКроме того, в ОБСЕ призывали Украину воздержаться от "непропорционально ограничительных мер" по NewsOne и 112-Украина.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем телеканал "112" обвиняет Богдана в информационном давлении и просит у Совета Европы защиты