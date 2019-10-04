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04 октября 2019, пятница, 13:31 846
Общество 2019-10-04T13:32:39+03:00
Українські Новини
Визит Зеленского в Житомир: протестующие требуют от Президента прекратить давление на "112 Украина", NewsOne и

Визит Зеленского в Житомир: протестующие требуют от Президента прекратить давление на "112 Украина", NewsOne и Zik

Протест в Житомире. Скриншот: ZIK
Протест в Житомире. Скриншот: ZIK

Сегодня, 4 октября, в Житомире, куда приехал Президент Владимир Зеленский для встречи с Алкесандром Лукашенко, проходит массовая акция протеста в поддержку телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. Об этом сообщает 112.

Так, сообщается, что митингующие требуют от Владимира Зеленского прекратить давление на три телеканала: "112 Украина", NewsOne и Zik.

"Мы требуем от власти прекратить решать, что нам смотреть, а что - нет. Мы хотим смотреть честные новости, мы хотим сами решать, какие каналы смотреть", - говорят протестующие.

Как сообщали Українські Новини, журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы.

Ранее "112-Украина" назвал решение Нацсовета атакой на свободу слова.

Также СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.

Кроме того, в ОБСЕ призывали Украину воздержаться от "непропорционально ограничительных мер" по NewsOne и 112-Украина.

Тем временем телеканал "112" обвиняет Богдана в информационном давлении и просит у Совета Европы защиты

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