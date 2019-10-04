Визит Зеленского в Житомир: протестующие требуют от Президента прекратить давление на "112 Украина", NewsOne и Zik

Визит Зеленского в Житомир: протестующие требуют от Президента прекратить давление на "112 Украина", NewsOne и

Сегодня, 4 октября, в Житомире, куда приехал Президент Владимир Зеленский для встречи с Алкесандром Лукашенко, проходит массовая акция протеста в поддержку телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. Об этом сообщает 112.

Так, сообщается, что митингующие требуют от Владимира Зеленского прекратить давление на три телеканала: "112 Украина", NewsOne и Zik.

"Мы требуем от власти прекратить решать, что нам смотреть, а что - нет. Мы хотим смотреть честные новости, мы хотим сами решать, какие каналы смотреть", - говорят протестующие.

Как сообщали Українські Новини, журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы.

Ранее "112-Украина" назвал решение Нацсовета атакой на свободу слова.

Также СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.

Кроме того, в ОБСЕ призывали Украину воздержаться от "непропорционально ограничительных мер" по NewsOne и 112-Украина.

Тем временем телеканал "112" обвиняет Богдана в информационном давлении и просит у Совета Европы защиты