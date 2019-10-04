Порошенко заявив, що почув заклик Зеленського

Найнявший для свого захисту російського адвоката колишній Президент Петро Порошенко заявив, що почув заклик Президента Володимира Зеленського до єдності.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я почув заклик Володимира Зеленського до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, ми повинні не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах", - заявив Порошенко.

Також Порошенко схвалив відеозвернення Зеленського до протестувальників проти "формули Штайнмаєра" українцям.

Він підкреслив, що предметом загальнонаціонального консенсусу може стати дорожня карта реалізації "мінських домовленостей". Порошенко заявив, що не "формула Штайнмаєра", яку насправді створено в Кремлі, а саме документ і є тим, із чим Україна має їхати на саміт у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

"Люди вийшли на днях на протест не тому, що вони порохоботи, як декому здається. Ветерани, волонтери, просто небайдужі громадяни - вони люблять Україну і мають право на те, щоб із їхньою думкою рахувалися", - заявив Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР оприлюднила подробиці 12 справ проти Порошенка. Також Порошенко назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна" і заявив, що на нього теж ніхто не тиснув і тиснути не може.

Тим часом Генпрокуратура готує підозру Порошенку.