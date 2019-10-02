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02 октября 2019, среда, 13:36 12
Политика 2019-10-02T13:36:55+03:00
Українські Новини
Порошенко заявил, что на него никто не давил и давить не может

Порошенко заявил, что на него никто не давил и давить не может

Бывший Президент, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на него никто не давил.

"На меня невозможно оказывать давление и на мою Администрацию. Этого никогда не происходило. Он (Байден) никогда не упоминал конкретных вещей о прокуроре Шокине. Мы говорили только о реформировании Генеральной прокуратуры, о том, чтобы сделать ее независимой, сделать ее прозрачной", - сказал журналистам он, передают Українськi Новини.

Порошенко отрицает давление со стороны Президента США Трампа с целью расследовать дело против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

В январе 2018 года на пресс-конференции в Соединенных Штатах Америки экс-вице-президент США Джо Байден заявлял, что требовал от Президента Украины уволить бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

"Я посмотрел на них и сказал: "Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите денег... Его уволили", - заявлял американский политик.

Как сообщали Українські Новини, экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.

Также стало известно, что Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Кроме того, Байден шантажировал Порошенко увольнением Шокина и угрожал не выдать деньги.

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