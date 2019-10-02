Порошенко заявил, что на него никто не давил и давить не может

Бывший Президент, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на него никто не давил.\r\n"На меня невозможно оказывать давление и на мою Администрацию. Этого никогда не происходило. Он (Байден) никогда не упоминал конкретных вещей о прокуроре Шокине. Мы говорили только о реформировании Генеральной прокуратуры, о том, чтобы сделать ее независимой, сделать ее прозрачной", - сказал журналистам он, передают Українськi Новини.\r\nПорошенко отрицает давление со стороны Президента США Трампа с целью расследовать дело против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.\r\nВ январе 2018 года на пресс-конференции в Соединенных Штатах Америки экс-вице-президент США Джо Байден заявлял, что требовал от Президента Украины уволить бывшего генпрокурора Виктора Шокина.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я посмотрел на них и сказал: "Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите денег... Его уволили", - заявлял американский политик.\r\nКак сообщали Українські Новини, экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.\r\nТакже стало известно, что Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.\r\nКроме того, Байден шантажировал Порошенко увольнением Шокина и угрожал не выдать деньги.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n