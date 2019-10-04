Появились фото и видео с места авиакатастрофы во Львовской области

Опубликованы фотографии с места аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 во Львовской области, в результате которой погибли 5 человек, а 3 были госпитализированы. Снимки опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Так, авиакатастрофа произошла сегодня утром, 4 октября.

Транспортный самолет, на борту которого было 8 человек, совершил аварийную посадку.

На месте события работают 41 человек и 7 единиц техники.

Место авиакатастрофы под Львовом. Фото: Игорь Зинкевич/Фейсбук

Сначала в ГосЧС сообщили о трех погибших, однако затем количество жертв увеличилось до пяти.

Как сообщали Українські Новини, 23 июня в Полтавской области вблизи села Млыны Лохвицкого района упал самолет АН-2 с двумя пилотами на борту. Самолет загорелся, но пилоты успели эвакуироваться самостоятельно.

Ранее в Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе. Следователи полиции Киева начали уголовное производство по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Святошинском районе Киева, в результате которой 3 человека получили телесные повреждения, 2 из них госпитализированы.