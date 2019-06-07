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07 июня 2019, пятница, 22:04 43
Силовые структуры 2019-06-07T22:13:03+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать падение самолета в озеро в Киеве

Полиция начала расследовать падение самолета в озеро в Киеве

Авария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС
Авария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по факту аварийной посадка самолета Ан-2 в Святошинском районе Киева, в результате которой 3 человека получили телесные повреждения, 2 из них госпитализированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что около 16:00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время планового облета самолет АН-2, вылетевший с аэродрома "Чайка", совершил вынужденную посадку на водоем в Святошинском районе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

По информации пилота, во время полета произошло снижение мощности двигателя и самолет начал уменьшать высоту, поэтому пилот принял решение совершить вынужденную посадку на водоем.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

Нарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщали Українськi Новини, самолет, выполнявший рейс "Борисполь (Киевская область) - Шарм-эль-Шейх (Египет)", 17 мая совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса" из-за анонимного сообщения о бомбе на борту самолета.

Также в Ровенской области разбился военный вертолет, весь экипаж погиб.

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