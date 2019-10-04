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  • З'явилися фото і відео з місця авіакатастрофи у Львівській області
04 жовтня 2019, пʼятниця, 11:13 12
Події 2019-10-04T12:15:02+03:00
Українські Новини
З'явилися фото і відео з місця авіакатастрофи у Львівській області

З'явилися фото і відео з місця авіакатастрофи у Львівській області

Опубліковані фотографії з місця аварійної посадки транспортного літака Ан-12 у Львівській області, в результаті якої загинули 5 осіб, а 3 були госпіталізовані. Знімки опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Так, авіакатастрофа сталася сьогодні вранці, 4 жовтня.

Транспортний літак, на борту якого було 8 осіб, здійснив аварійну посадку.

На місці події працюють 41 чоловік та 7 одиниць техніки.

Місце авіакатастрофи під Львовом. Фото: Ігор Зінкевич/ Місце авіакатастрофи під Львовом. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук

Спочатку в ДСНС повідомили про трьох загиблих, проте потім кількість жертв збільшилася до п'яти.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня у Полтавській області поблизу села Млини Лохвицького району впав літак АН-2 з двома пілотами на борту. Літак загорівся, але пілоти встигли евакуюватися самостійно.

Раніше в Києві літак упав в озеро у Святошинському районі. Слідчі поліції Києва почали кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака Ан-2 у Святошинському районі Києва, в результаті яких 3 людини отримали тілесні ушкодження, 2 з них госпіталізовані.

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