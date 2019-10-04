Авиакатастрофа Ан-12 под Львовом: трое членов экипажа погибли, еще трое в реанимации

После того, как в Одессе из-за сильного ураганного ветра не смогли приземлиться самолеты , с

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 3 октября в 6:42 во время выполнения рейса по маршруту "Виго (Испания) - Львов" самолет авиакомпании "Украина Аэроальянс" с 7 членами экипажа на борту после запроса разрешения на посадку исчез с экранов радаров, а радиосвязь с экипажем была потеряна. На аэродроме Львова был объявлен ​​сигнал "Тревога" и передано сообщение спасательным службам.

По словам Лавренюка, через 20 минут экипаж вышел на связь с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и сообщил об осуществлении аварийной посадки на грунт в селе Сокольники, на расстоянии около 1,5 км от аэродрома.

Самолет Ан-12. Фото: Юрий Лавренюк/Facebook

По предварительным данным, есть погибшие. Отмечается, что аварийная посадка была осуществлена ​​в связи с тем, что у самолета закончилось топливо.

На данный момент проводится расследование указанного события. По информации международного аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого, на данный момент полоса закрыта на взлет и посадку.

Авиакомпания основана 28 февраля 1992 года, выполняет грузовые перевозки воздушным транспортом на внутренних и международных авиалиниях.

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Как сообщил Українським Новинам представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, 3 человека погибли и 3 госпитализированы в результате аварийной посадки в пятницу транспортного самолета Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" (Киев) во Львовской области.

4 октября в 7:10 в ГосЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Горения не наблюдается. На борту самолета было 8 человек.

3 человека погибли, трое госпитализированы, а судьба еще 2 человек на данный момент неизвестна. На месте события работают 41 человек и 7 единиц техники.

Катастрофа грузового самолета "Украина Аэроальянс" во Львовской области. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в Полтавской области упал самолет - есть жертвы. Ранее самолет с двумя пилотами на борту также упал и загорелся под Полтавой.