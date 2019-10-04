Обострение на Донбассе: 41 обстрел боевиков, погиб воин ВСУ

Несмотря на начало разведения войск на Донбассе, боевики 41 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 3 октября, один военнослужащий погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения - минометов калибра 82 и 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил - в районе Павлополя, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Песков, Верхнеторецка, Березового, Каменки, Новогнатовки, Марьинки и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 21 обстрел позиций Объединенных сил - вблизи Луганского, Новолуганского, Крымского, Орехового, Пивденного, Троицкого, хутора Вольного, Золотого, Попасной. За минувшие сутки в результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября боевики 30 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 1 военный получил ранение.

В зоне проведения ООС 27 сентября в результате обстрела погиб 38-летний старший лейтенант Александр Маркив. 27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение. Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Тем временем, Владимир Зеленский заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.