Силовики раскрыли имя погибшего на Донбассе бойца

В зоне проведения ООС 27 сентября в результате обстрела погиб 38-летний старший лейтенант Александр Маркив. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Twitter.

По данным МВД, Маркив получил пулевое ранение в лицо в результате обстрела, который произошел около 17:00 в пятницу.

В ходе операции спустя два часа Александр Маркив скончался.

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Александр Маркив. Фото: МВД

Напомним, 27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение. Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.