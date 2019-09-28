Силовики раскрыли имя погибшего на Донбассе бойца

В зоне проведения ООС 27 сентября в результате обстрела погиб 38-летний старший лейтенант Александр Маркив. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Twitter.\r\nПо данным МВД, Маркив получил пулевое ранение в лицо в результате обстрела, который произошел около 17:00 в пятницу.\r\nВ ходе операции спустя два часа Александр Маркив скончался.\r\nОбстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАлександр Маркив. Фото: МВД\r\nНапомним, 27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение. Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.