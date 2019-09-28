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28 сентября 2019, суббота, 12:55 169
Силовые структуры 2019-09-28T12:59:30+03:00
Українські Новини
Силовики раскрыли имя погибшего на Донбассе бойца

Силовики раскрыли имя погибшего на Донбассе бойца

Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

В зоне проведения ООС 27 сентября в результате обстрела погиб 38-летний старший лейтенант Александр Маркив. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Twitter.

По данным МВД, Маркив получил пулевое ранение в лицо в результате обстрела, который произошел около 17:00 в пятницу.

В ходе операции спустя два часа Александр Маркив скончался.

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Александр Маркив. Фото: МВДАлександр Маркив. Фото: МВД

Напомним, 27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.  Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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