Ситуация на Донбассе: 24 вражеских обстрела, погиб воин ВСУ

27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.\r\nКак сообщает на Facebook-странице командование ООС, обстоятельства гибели военного выясняет рабочая группа военной службы правопорядка.\r\nПротивник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.\r\nОбстрелы осуществлялись в частности вблизи Водяного, Богдановки, Павлополя, Пищевика, Марьинки, Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого, Новолуганского, Луганского, Южного и других населенных пунктов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,"- сообщил штаб ООС.\r\nКак сообщали Українські Новини, боевики 23 раза обстреляли позиции сил ООС 24 сентября, 1 военный погиб и 1 ранен. \r\nРанее боевики 32 раза нарушили режим тишины, трое военных ранены.\r\n26 сентября на Донбассе боевики обстреливали позиции ВСУ более 20 раз, ранен военный.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n