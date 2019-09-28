Ситуация на Донбассе: 24 вражеских обстрела, погиб воин ВСУ

27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.

Как сообщает на Facebook-странице командование ООС, обстоятельства гибели военного выясняет рабочая группа военной службы правопорядка.

Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы осуществлялись в частности вблизи Водяного, Богдановки, Павлополя, Пищевика, Марьинки, Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого, Новолуганского, Луганского, Южного и других населенных пунктов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,"- сообщил штаб ООС.

Как сообщали Українські Новини, боевики 23 раза обстреляли позиции сил ООС 24 сентября, 1 военный погиб и 1 ранен.

Ранее боевики 32 раза нарушили режим тишины, трое военных ранены.

26 сентября на Донбассе боевики обстреливали позиции ВСУ более 20 раз, ранен военный.