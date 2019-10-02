Война на Донбассе: 13 обстрелов боевиков, ранен воин ВСУ

За минувшие сутки, 1 октября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранения получил боец ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановка", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды неподалеку Новотроицкого боевики ударили из стрелкового оружия, еще дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Водяного. В районе Богдановки враг стрелял по участку разведения из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Павлополя, Новомихайловки и Новогнатовки применили станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки велся огонь из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил. Неподалеку Новолуганского оккупанты ударили из миномета калибра 82 мм, а вблизи Южного – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майского боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Золотого – стрелковое оружие.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, в зоне проведения ООС 27 сентября в результате обстрела погиб 38-летний старший лейтенант Александр Маркив. 27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение. Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Тем временем на Донбассе бострение, боевики 29 сентября совершили 26 обстрелов из БМП, гранатометов и минометов.