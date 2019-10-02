подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 октября 2019, среда, 08:13 178
Силовые структуры 2019-10-02T09:15:02+03:00
Українські Новини
Война на Донбассе: 13 обстрелов боевиков, ранен воин ВСУ

Война на Донбассе: 13 обстрелов боевиков, ранен воин ВСУ

Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North

За минувшие сутки, 1 октября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранения получил боец ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановка", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды неподалеку Новотроицкого боевики ударили из стрелкового оружия, еще дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Водяного. В районе Богдановки враг стрелял по участку разведения из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Павлополя, Новомихайловки и Новогнатовки применили станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки велся огонь из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил. Неподалеку Новолуганского оккупанты ударили из миномета калибра 82 мм, а вблизи Южного – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майского боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Золотого – стрелковое оружие.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, в зоне проведения ООС 27 сентября в результате обстрела погиб 38-летний старший лейтенант Александр Маркив.  27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.  Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Тем временем на Донбассе бострение, боевики 29 сентября совершили 26 обстрелов из БМП, гранатометов и минометов.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителей коррупции 09:16
Киев снова "застрял" в пробках: авто стоят на всех мостах и в центре 08:50
Журналист опубликовал текст "формулы Штайнмайера" 08:48 Документ
КНДР перед переговорами с США запустила снаряды 08:35
Левочкин считает, что формула Штайнмайера ускорит приход мира 08:30
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ. Фото:
Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера" 23:08
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok