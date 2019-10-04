Загострення на Донбасі: 41 обстріл бойовиків, загинув воїн ЗСУ

Незважаючи на початок розведення військ на Донбасі, бойовики 41 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 3 жовтня, один військовослужбовець загинув. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстрілював українські позиції з забороненого "мінськими угодами" озброєння - мінометів калібру 82 і 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 19 обстрілів позицій Об'єднаних сил - в районі Павлопілля, Водяного, Пищевика, Авдіївки, Пєсков, Верхньоторецька, Березового, Кам'янки, Новогнатівки, Мар'їнки і Новотроїцького. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 21 обстріл позицій Об'єднаних сил - поблизу Луганського, Новолуганського, Кримського, Горіхового, Південного, Троїцького, хутора Вільного, Золотого, Попасної.

За минулу добу внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. З початку поточної доби бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня бойовики 30 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 1 військовий отримав поранення.

В зоні проведення ООС 27 вересня в результаті обстрілу загинув 38-річний старший лейтенант Олександр Марків. 27 вересня бойовики скоїли 24 обстрілу, в результаті чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення. Противник вів вогонь по українських позиціях з забороненого Мінського угодами зброї: мінометів калібру 120 мм і 82 мм

Тим часом, Володимир Зеленський заявив, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.