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04 октября 2019, пятница, 09:13 9
Верховная Рада и партии 2019-10-04T09:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Рада рассмотрит назначение новых членов ЦИК и программу деятельности Кабмина

Сегодня Рада рассмотрит назначение новых членов ЦИК и программу деятельности Кабмина

Рада 9 созыва.
Рада 9 созыва.

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу рассмотрит вопрос назначения новых членов Центральной избирательной комиссии и программу деятельности Кабинета Министров, принятую на заседнии в воскресенье 29 сентября. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Назначение членов ЦИКа указано первым в повестке. Далее Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроекты №1009 о разрешении ГБР и НАБУ самостоятельно проводить прослушку, №1008 о предоставлении права Высшему совету правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии судей и сокращении количество членов ВККС с 16 до 12, №1035-2 о лишении депутатов компенсаций в случае прогулов, №1036-2 о депутатских запросах, №1044-1 об электронном документообороте в парламенте, №1049 и №1051 о введении единого счета для уплаты налогов и ЕСВ, №1031 касательно уголовной ответственности за незаконное обогащение и №0906 о воинской службе.

В повестке дня указано заслушивание программы деятельности правительства и рассмотрение законопроектов №1209 и №1210 касательно администрирования налогов.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" заявляет о своевременной подаче кандидатов в ЦИК, но отказывается их называть. Однако ранее Офис Президента сообщил, что Зеленский не получал предложений фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За будущее" в Раде относительно назначения членов ЦИКа. А 13 сентября Рада распустила ЦИК. В свою очередь, Богдан заявлял, что состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.

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