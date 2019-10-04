Сьогодні Рада розгляне призначення нових членів ЦВК і програму діяльності Кабміну

Верховна Рада на пленарному засіданні у п'ятницю розгляне питання призначення нових членів Центральної виборчої комісії і програму діяльності Кабінету Міністрів, прийняту на засіданні в неділю 29 вересня. Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Призначення членів ЦВК зазначено першим на порядку. Далі Рада розгляне в 2-му читанні законопроєкти №1009 про дозвіл ДБР і НАБУ самостійно проводити прослуховування, №1008 про надання права Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількість членів ВККС з 16 до 12, №1035-2 про позбавлення депутатів компенсацій у разі прогулів, №1036-2 про депутатські запити, №1044-1 про електронний документообіг в парламенті, №1049 і №1051 про введення єдиного рахунку для сплати податків та ЄСВ, №1031 щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і №0906 про військову службу. На порядку денному зазначено заслуховування програми діяльності уряду і розгляд законопроєктів №1209 і №1210 щодо адміністрування податків.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" заявляє про своєчасну подання кандидатів у ЦВК, але відмовляється їх називати. Однак ранее Офіс Президента повідомив, що Зеленський не отримував пропозицій фракції "Слуга народу" та депутатської групи "За майбутнє" в Раді щодо призначення членів Цвк. А 13 вересня Рада розпустила ЦВК. У свою чергу, Богдан заявляв, що склад ЦВК був кращим за всі роки, проте політично заангажованим.