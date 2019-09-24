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24 сентября 2019, вторник, 17:07 132
Верховная Рада и партии 2019-09-24T17:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" заявляет о своевременной подаче кандидатов в ЦИК, но отказывается их называть

"Слуга народа" заявляет о своевременной подаче кандидатов в ЦИК, но отказывается их называть

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявляет о своевременной подаче его фракцией кандидатур на должность членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"У нас, да, подавали. Председатель фракции подавал еще в период, определенный законом, кандидатуры в количестве 18 лиц, что составляет больше нашей предусмотренной квоты, для того, чтобы Президент мог определить наилучших кандидатов из всех предложенных нашей фракцией", - сказал Качура.

Депутат считает, что отсутствие кандидатур от "Слуги народа" объясняется тем, что данные могли быть не внесены в электронную базу данных Офиса на момент запроса агентства.

"Это вопрос внутренней логистики, корреспонденции между нашим отделом и письмами Верховной Рады и Офиса Президента. Возможно, только в этом могла быть задержка. Мы все подавали, они же вас проинформировали согласно информационной системе, которая у них внутри есть. Мы однозначно предоставляли информацию в бумажном виде, все как предусмотрено. Президенту Украины с подписью председателя фракции", - сказал он.

Парламентарий отказался называть кандидатов от "Слуги народа", так как не хочет навредить им при рассмотрении Президентом Владимиром Зеленским.

"Единственное, я могу сказать вам, что там нет народных депутатов и есть некоторые члены Центральной избирательной комиссии предыдущего состава", - добавил Качура.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Офис Президента сообщил, что Зеленский не получал предложений фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За будущее" в Раде относительно назначения членов ЦИКа.

13 сентября Рада распустила ЦИК.

Богдан заявлял, что состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.

Больше новостей о: ЦИК Кандидаты Слуга народа Верховная Рада Украины Центральная избирательная комиссия Александр Качура

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