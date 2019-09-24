"Слуга народа" заявляет о своевременной подаче кандидатов в ЦИК, но отказывается их называть

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявляет о своевременной подаче его фракцией кандидатур на должность членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"У нас, да, подавали. Председатель фракции подавал еще в период, определенный законом, кандидатуры в количестве 18 лиц, что составляет больше нашей предусмотренной квоты, для того, чтобы Президент мог определить наилучших кандидатов из всех предложенных нашей фракцией", - сказал Качура.\r\nДепутат считает, что отсутствие кандидатур от "Слуги народа" объясняется тем, что данные могли быть не внесены в электронную базу данных Офиса на момент запроса агентства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Это вопрос внутренней логистики, корреспонденции между нашим отделом и письмами Верховной Рады и Офиса Президента. Возможно, только в этом могла быть задержка. Мы все подавали, они же вас проинформировали согласно информационной системе, которая у них внутри есть. Мы однозначно предоставляли информацию в бумажном виде, все как предусмотрено. Президенту Украины с подписью председателя фракции", - сказал он.\r\nПарламентарий отказался называть кандидатов от "Слуги народа", так как не хочет навредить им при рассмотрении Президентом Владимиром Зеленским.\r\n"Единственное, я могу сказать вам, что там нет народных депутатов и есть некоторые члены Центральной избирательной комиссии предыдущего состава", - добавил Качура.\r\nКак сообщали Українськi Новини, во вторник Офис Президента сообщил, что Зеленский не получал предложений фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За будущее" в Раде относительно назначения членов ЦИКа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n13 сентября Рада распустила ЦИК.\r\nБогдан заявлял, что состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.