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16 сентября 2019, понедельник, 14:37 54
Президент 2019-09-16T15:00:02+03:00
Українські Новини
Коломойский пообещал не только красить ларьки на Донбассе, - Богдан

Коломойский пообещал не только красить ларьки на Донбассе, - Богдан

Встреча Президента и Коломойского. Фото: Офис Президента
Встреча Президента и Коломойского. Фото: Офис Президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что на открытой встрече с Коломойским был затронут вопрос про участие олигарха в восстановлении Донбаса.

Об этом он сказал в интервью "ВВС Украина", передают Українські Новини.

Богдан рассказал, что встречу назначили в Офисе Президента из-за проблемы с энергетической независимостью Украины и митингами под "Укрэнерго" работников ферросплавных заводов Коломойского.

"Чтобы понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей - созвали такое совещание. Я понимаю, что созвать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения", - сообщил глава Офиса Президента.

Он также добавил, что речь также шла о помощи Коломойского в вопросе восстановления Донбасса. Ранее олигарх заявлял, что может помочь разве что крася ларьки. 

"Разговоры на эту тему велись. Игорь Валерьевич закрывается решением британского суда, по которому он не может тратить больше определенной суммы в неделю. Но он обещал, когда появится такая возможность, непосредственно самому принять участие. А до этого времени будет рекомендовать своим друзьям и знакомым максимально помогать благотворительности в разных направлениях", - рассказал Богдан. 

Напомним, в этом же интервью Богдан допускает свое баллотирование в мэры Киева. Также он рассказал о чем шептал на ухо Зеленскому на известной фотографии и почему состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.

Больше новостей о: Игорь Коломойский Андрей Богдан Офис Президента Украины

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