В "Слуге народа" рассказали, когда парламент рассмотрит назначение членов ЦИКа

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Александр Качура (фракция "Слуга народа") прогнозирует рассмотрение парламентом назначения членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 2-4 октября.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Я думаю, это будет в следующие пленарные дни. У нас будет 3 пленарных дня, тогда уже будем рассматривать", - сказал Качура.

Согласно законодательству, фракции были обязаны подать Президенту Владимиру Зеленскому свои предложения относительно персонального состава новой комиссии не позднее 14 сентября.

На их основании глава государства должен был в течение трех дней внести в парламент представление на назначение нового состава Центризбиркома.

В то же время по состоянию на 24 сентября Зеленский не внес в Раду соответствующее представление.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" заявляет о своевременной подаче кандидатов в ЦИК, но отказывается их называть.

Ранее Офис Президента сообщил, что Зеленский не получал предложений фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За будущее" в Раде относительно назначения членов ЦИКа.

А 13 сентября Рада распустила ЦИК.

Кроме того, Богдан заявлял, что состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.