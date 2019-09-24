В "Слуге народа" рассказали, когда парламент рассмотрит назначение членов ЦИКа

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Александр Качура (фракция "Слуга народа") прогнозирует рассмотрение парламентом назначения членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 2-4 октября.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Я думаю, это будет в следующие пленарные дни. У нас будет 3 пленарных дня, тогда уже будем рассматривать", - сказал Качура.\r\nСогласно законодательству, фракции были обязаны подать Президенту Владимиру Зеленскому свои предложения относительно персонального состава новой комиссии не позднее 14 сентября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа их основании глава государства должен был в течение трех дней внести в парламент представление на назначение нового состава Центризбиркома.\r\nВ то же время по состоянию на 24 сентября Зеленский не внес в Раду соответствующее представление.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" заявляет о своевременной подаче кандидатов в ЦИК, но отказывается их называть.\r\nРанее Офис Президента сообщил, что Зеленский не получал предложений фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За будущее" в Раде относительно назначения членов ЦИКа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА 13 сентября Рада распустила ЦИК.\r\nКроме того, Богдан заявлял, что состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.