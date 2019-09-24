Новый ЦИК: "Слуга народа" не внесла Зеленскому никого, "Батьківщина" возвращает Усенко-Черную

Президент Владимир Зеленский не получал предложений фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде относительно назначения членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Весь состав ЦИК был уволен досрочно Радой 13 сентября.

Согласно законодательству, фракции были обязаны подать Президенту свои предложения относительно персонального состава новой комиссии не позднее 14 сентября.

На их основании глава государства должен был в течение трех дней внести в парламент представление на назначение нового состава Центризбиркома.

В то же время по состоянию на 24 сентября Зеленский не внес в Раду соответствующее представление.

Согласно ответу Офиса Президента, своевременно свои предложения внесла только фракция "Оппозиционная платформа - За життя".

13 сентября ОПЗЖ предложила Зеленскому две кандидатуры на должность членов ЦИКа: заместителя руководителя секретариата ЦИКа Сергея Дубовика и бывшего депутата парламента Юрия Мирошниченко.

16 сентября свои предложения внесли фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

"Евросолидарность" предложила двух кандидатов - бывших депутатов Рады от "Блока Петра Порошенко" Александра Черненко и Юрия Буглака.

"Голос" внес одного кандиадата - сооснователя Гражданской сети "Опора", бывшего заместителя министра образования и науки (2014-2016) Андрея Гевко.

Фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" публично сообщала лишь о внесении Президенту кандидатуры главного консультанта отдела представительства в судах секретариата ЦИКа Виктории Глущенко.

В то же время, согласно ответу Офиса Президента 16 сентября на имя Зеленского поступило подписанное председателем "Батьківщини" Юлией Тимошенко предложение о назначении Жанны Усенко-Черной - экс-члена ЦИКа от "Батьківщини" в 2004-2018, в том числе заместителя председателя комиссии с 2007 года.

17 сентября "Батьківщина" также внесла Зеленскому кандидатуру Глущенко для назначения членом ЦИКа, при этом в письме не говорится, что кандидатура Глущенко вносится вместо Усенко-Черной.

Предложения "Слуги народа" и "За будущее" в Офисе Президента не зарегистрированы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее глава Офиса Президента заявил, что состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.

Спикер Рады прогнозирует, что новый состав ЦИКа начнут формировать на следующей неделе.

По словам первого заместителя председателя "Слуги народа" в новый ЦИК могут войти старые члены.