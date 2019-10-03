На Майдане пусто: ни палаток, ни протестующих

Более 1 тысячи человек протестовали на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера". Однако по состоянию на 9.00 3 октября митингующие разошлись, на Майдане нет ни палаток, ни протестующих, передают Українські Новини.

"Киевзеленстрой" спокойно высаживает цветы в клумбы и украшает площадь. Также сообщалось, что на Банковой установлена одна палатка.

Напомним, что митингующие начали расходиться с акции протеста против "формулы Штайнмайера" в Киеве.

А несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко намеревался подписать ее три года назад.

Ранее нынешний Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске, а также пообещал, что капитуляции не будет.