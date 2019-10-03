Конгрес США зобов'яже Трампа розкрити документи по Україні

Демократи в Палаті представників США мають намір змусити адміністрацію президента Дональда Трампа надати документи про контакти з українською владою. Про це сказано в меморандумі, підписаному конгресменами, в четвер, 3 жовтня.

Меморандум спрямований в Комітет з питань нагляду та реформ в рамках розслідування щодо імпічменту президента США. Причиною підписання такого документа стало ігнорування з боку адміністрації будь-яких запитів демократів з приводу імпічменту.

"За останні кілька тижнів комітети кілька разів намагалися отримати в добровільному порядку відповіді на наші запити про надання документів, але Білий дім відмовився прийняти це, і навіть дати відповідь комітетам", - йдеться в документі.

Як повідомляли Українські Новини, конгрес США має намір отримати доступ до розмов Трампа з Путіним. 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня. Також була розсекречена скарга розвідника США на розмову Трампа і Зеленського.

Раніше в США запустили процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку.