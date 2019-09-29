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29 сентября 2019, воскресенье, 19:28 27
Америка 2019-09-29T19:30:04+03:00
Українські Новини
Конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным

Конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен получить доступ к телефонным разговорам Президента Дональда Трампа с Президентом России Владимиром Путиным, а также другими мировыми лидерами. Об этом сообщил представитель комитета по разведке Палаты представителей США, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Демократ Адам Шифф опасается, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.

"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли президент в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, нашу безопасность", - заявил демократ.

"Если есть попытка прикрыть это, скрыть это, то да, мы полны решимости это выяснить", - добавил Шифф.


Как сообщали Українськi Новини, Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой действительно просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов на встрече украинский Президент заявил, что делом Байдена Зеленский не хочет вмешиваться в выборы США, и у Украины есть более важные дела, чем дело сына Байдена.

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