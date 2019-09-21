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21 сентября 2019, суббота, 00:06 110
Политика 2019-09-21T00:07:05+03:00
Українські Новини
Кнопкодав Литвиненко в Раде готовился загулять в пятницу: шашлык, помидоры, хлебушек и пшеничная "слеза"

Кнопкодав Литвиненко в Раде готовился загулять в пятницу: шашлык, помидоры, хлебушек и пшеничная "слеза"

Литвиненко готовится к пятнице. Фото: strana.ua
Литвиненко готовится к пятнице. Фото: strana.ua

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко, которого недавно уличили в кнопкодавстве, во время заседания в Раде готовился к вечеринке на выходных. Переписку народного депутата опубликовало издание "Страна".

Согласно опубликованным кадрам, Литвиненко обсуждал с неким Андреем в WhatsApp "тусовку", которая, скорее всего, должна состояться на выходных.

Опубликованая переписка с сохранением орфографии:

Литвиненко: - Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (украинский спирт из пшеницы - ред.)

Андрей: - Ок, сделаем. 

Литвиненко: Може якогось шашлыка хай буде, помидоры, хлебушка. В затышку у армян якісь реберця може.

Андрей: - Я поняв, поїду візьму, багато брати?

Литвиненко: - Так щоб було...

На этом моменте переписка прервалась, так как народный депутат отвлекся на работу.

Литвиненко готовится к пятнице. Фото: strana.uaЛитвиненко готовится к пятнице. Фото: strana.ua

И это при том, что нардепы придумали, как прятать переписки от объективов. После того, как любовную переписку нардепа Криворучко от "Слуги народа" запечатлели журналисты, остальные нардепы теперь переписываются, скрывая телефоны под документами.

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