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13 сентября 2019, пятница, 00:01 66
Верховная Рада и партии 2019-09-13T00:45:01+03:00
Українські Новини
Еще один депутат из "Слуги народа" призналась в кнопкодавстве

Еще один депутат из "Слуги народа" призналась в кнопкодавстве

Елена Копанчук. Фото: facebook.com/olena.kopanchuk
Елена Копанчук. Фото: facebook.com/olena.kopanchuk

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук призналась в "кнопкодавстве" и публично извинилась за него, мотивируя это тем, что данный законопроект был для нее важен и она  проголосовала за коллегу, не осознавая последствий своего поведения. Об этом она написала в своем Facebook.

"Друзья! Хочу публично принести извинения за допущенную мной ошибку при голосовании. Для меня было важно, чтобы данный законопроект, направленный на улучшение будущего Украины, был проголосован, и поэтому эмоционально, без осознания последствий своего поведения, проголосовала за коллегу. То, что я сделала - неправильно. Будьте уверены, этот урок я запомню навсегда", - написала народный депутат.

Елена Копанчук родилась 1 ноября 1978 года во Львове. Окончила экономический факультет Подольского государственного аграрно-технического университета в Каменце-Подольском и юридический факультет во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Также получила степень магистра государственного управления в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Навыборах в Раду в 2019 году баллотировалась от партии Слуга народа в мажоритарном округе № 189 в Хмельницкой области, где победила, набрав 32,76% голосов избирателей. Ближайшие конкуренты — самовыдвиженцы Вадим Лозовой (20,98%) и Андрей Шинькович (18,82%). Заместительница главы Комитета ВР по вопросам бюджета. 11 сентября движение Чесно поймало Копанчук на кнопкодавстве — она стала вторым депутатом от Слуги народа в девятом созыве Рады, совершившим это грубое нарушение регламента.

Ранее депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.

Зеленский передумал: за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата.

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