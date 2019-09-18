Кнопкодавов от "Слуги народа" предупредили о необходимости соблюдения закона

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы предупреждает депутатов Елену Копанчук и Сергея Литвиненко (оба - фракция "Слуга народа") о необходимости соблюдения норм Конституции в связи с установлением факта их неперсонального голосования.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду, передают Українські Новини.



Согласно решению комитета, Копанчук и Литвиненко предупреждают о необходимости соблюдении норм Конституции.



"Предлагается принять к сведению поручение первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и обращение сопредседателя депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова относительно неперсонального голосования отдельными народными депутатами", - зачитывал решение председатель комитета Сергей Кальченко ("Слуга народа").



В частности, Стефанчук сообщил о неперсональном голосовании депутатов от "Слуги народа" Елены Копанчук и Сергея Литвиненко, а также внефракционного Александра Ковалева.



Ковалева решили пригласить на следующее заседание для подтверждения или опровержения информации, обнародованной СМИ, о его неперсональном голосовании. Сам парламентарий не явился на заседание.



В то же время Копанчук и Литвиненко присутствовали на заседание комитета.

В ходе заседания комитета по свободе слова журналисты общественного движения "Чесно", которые сообщили о фактах неперсонального голосования, заявили об угрозах Ковалева в их адрес.



"Он (Ковалев) сфотографировал меня, отправил в мессенджере, не сказал кому. Я спросил, он сказал, чтобы я не волновался: "Я спортивный, крепкий. Мы с тобой встретимся, поговорим вне парламента, обговорим эту ситуацию", - рассказал один из журналистов. По данному факту они написали заявление в полицию.



Как сообщали Українські Новини, народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук призналась в "кнопкодавстве" и публично извинилась за него, мотивируя это тем, что данный законопроект был для нее важен и она проголосовала за коллегу.



Также стало известно, что депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за Александра Скичко.



Тем временем Арахамия заявил, что Копанчук и Литвиненко не намерены складывать полномочия за неперсональное голосование.