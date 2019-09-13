Полуслучайность: "кнопкодавы" "Слуги народа" не будут слагать полномочия

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Елена Копанчук и Сергей Литвиненко не намерены складывать полномочия за неперсональное голосование.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"Вы же понимаете, если не было насущной необходимости, то это такая полуслучайность. К ним будут применены суровые санкции. Это я вам точно говорю", - сказал он.

Арахамия отметил, что фракция намерена провести заседание 16-17 сентября, где будут рассмотрены санкции против депутатов.

Ранее журналисты сообщили о фактах неперсонального голосования Копанчук и Литвиненко, а также депутата "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Ивана Крулько.

12 сентября первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук обратился в комитет по регламенту, депутатской этики и организации работы для рассмотрения данного вопроса.

Как сообщали Українськi Новини, еще один депутат из "Слуги народа" призналась в кнопкодавстве.

Ранее Президент Владимир Зеленский передумал - за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата.