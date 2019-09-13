Полуслучайность: "кнопкодавы" "Слуги народа" не будут слагать полномочия

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Елена Копанчук и Сергей Литвиненко не намерены складывать полномочия за неперсональное голосование.\r\nОб этом журналистам сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передают Українськi Новини.\r\n"Вы же понимаете, если не было насущной необходимости, то это такая полуслучайность. К ним будут применены суровые санкции. Это я вам точно говорю", - сказал он.\r\nАрахамия отметил, что фракция намерена провести заседание 16-17 сентября, где будут рассмотрены санкции против депутатов.\r\nРанее журналисты сообщили о фактах неперсонального голосования Копанчук и Литвиненко, а также депутата "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Ивана Крулько.\r\n12 сентября первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук обратился в комитет по регламенту, депутатской этики и организации работы для рассмотрения данного вопроса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, еще один депутат из "Слуги народа" призналась в кнопкодавстве.\r\nРанее Президент Владимир Зеленский передумал - за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата.