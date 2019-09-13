подписаться на рассылку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 сентября 2019, пятница, 14:21 98
Верховная Рада и партии 2019-09-13T15:31:05+03:00
Українські Новини
Полуслучайность: "кнопкодавы" "Слуги народа" не будут слагать полномочия

Полуслучайность: "кнопкодавы" "Слуги народа" не будут слагать полномочия

Елена Копанчук. Фото: Олена Копанчук/Facebook
Елена Копанчук. Фото: Олена Копанчук/Facebook

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Елена Копанчук и Сергей Литвиненко не намерены складывать полномочия за неперсональное голосование.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"Вы же понимаете, если не было насущной необходимости, то это такая полуслучайность. К ним будут применены суровые санкции. Это я вам точно говорю", - сказал он.

Арахамия отметил, что фракция намерена провести заседание 16-17 сентября, где будут рассмотрены санкции против депутатов.

Ранее журналисты сообщили о фактах неперсонального голосования Копанчук и Литвиненко, а также депутата "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Ивана Крулько.

12 сентября первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук обратился в комитет по регламенту, депутатской этики и организации работы для рассмотрения данного вопроса.

Как сообщали Українськi Новини, еще один депутат из "Слуги народа" призналась в кнопкодавстве.

Ранее Президент Владимир Зеленский передумал - за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата.

Больше новостей о: кнопкодавство Партия "Слуга народа" Давид Арахамия Сергей Литвиненко Елена Копанчук

Архив
Новости
На Богатырской от моста отвалился кусок бетона и упал на автомобиль 15:23
Кличко рассказал, где именно в Киеве установят новое LED-освещение 15:08
Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк 15:03
Космической деятельностью смогут заниматься организациям всех форм собственности 14:50
Арахамия опроверг заявления Вакарчука и заявил, что среди кандидатов в члены ЦИК "слуг народа" нет 14:24
больше новостей
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков 22:15
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных 14:23
больше новостей
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента, - лекция министра экономики Милованова 16:55
В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков 22:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok