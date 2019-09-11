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11 сентября 2019, среда, 16:58 93
Верховная Рада и партии 2019-09-11T17:27:24+03:00
Українські Новини
Депутата от "Слуги народа" поймали на кнопкодавстве

Депутата от "Слуги народа" поймали на кнопкодавстве

 Во вторник стало известно о случае кнопкодавста в Верховной Раде 9-го созыва. Однако, "истинный" первый случай произошел неделей раньше. Инцидент произошел еще 3 сентября во время голосования за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.

Депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко. Об этом сообщает "Честно".

Согласно поступившей информации, депутат из округа №156 в Ровенской (Березновский, Костопольский и Сарненский районы) Сергей Литвиненко вероятнее всего кнопкодавил другого мажоритарщика от партии "Слуга народа" - Александра Скичко (округ № 197, Черкасская область).

Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за депутатом Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата .

На видео, опубликованном "Честно", видно, как человек во втором ряду третьего (если считать слева направо) сектора давит кнопку на месте соседа справа от себя. За несколько секунд до голосования он оглядывается назад, будто ищет своего отсутствующего коллегу.

 

Интересным является тот факт, что в тот же день, 3 сентября Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что "Слуга народа" введет лишения нардепа мандата за кнопкодавства.

Скриншот:.facebook.com/Сергей ЛитвиненкоСкриншот:.facebook.com/Сергей Литвиненко

Как сообщали Українські Новини, Сергей Литвиненко выиграл выборы в Верховную Раду на округе №156 в Ривненской области.

 

Больше новостей о: кнопкодавство Александр Скичко Партия "Слуга народа" Сергей Литвиненко

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