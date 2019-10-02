Освобожденным морякам дали двухкомнатные квартиры в престижном районе Одессы

24 освобожденным из плена украинских моряков вручили сертификаты на новые двухкомнатные квартиры в Одессе, сообщает "Громадське".

Квартиры в жилом комплексе "Жемчужина 49" киевского района Одессы приобрел фонд Виктора Пинчука по просьбе Президента Владимира Зеленского. Расположение квартир в комплексе и этаж определили с помощью символической лотереи. После нее моряки подписали документы и получили ключи от нового жилья.

Жилье должны сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Это второй по привлекательности район Одессы после центра, расположенный на берегу Черного моря. Стоимость двухкомнатной квартиры в комплексе стартует от 34,6 тыс. евро (по курсу 27 гривен/евро).

Как сообщали Українські Новини, адвокат заявил, что у всех освобожденных украинцев пожизненный запрет на въезд в Россию. Другой адвокат опроверг заявление и заявил, что моряки могут въезжать в РФ.

Тем временем Порошенко рассказал в ГБР, как захватили украинских моряков, а освобожденных из российского плена моряков также допросило ГБР.