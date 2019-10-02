подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 октября 2019, среда, 18:31 1641
Общество 2019-10-02T18:35:23+03:00
Українські Новини
Освобожденным морякам дали двухкомнатные квартиры в престижном районе Одессы

Освобожденным морякам дали двухкомнатные квартиры в престижном районе Одессы

Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ

24 освобожденным из плена украинских моряков вручили сертификаты на новые двухкомнатные квартиры в Одессе, сообщает "Громадське".

Квартиры в жилом комплексе "Жемчужина 49" киевского района Одессы приобрел фонд Виктора Пинчука по просьбе Президента Владимира Зеленского. Расположение квартир в комплексе и этаж определили с помощью символической лотереи. После нее моряки подписали документы и получили ключи от нового жилья.

Жилье должны сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Это второй по привлекательности район Одессы после центра, расположенный на берегу Черного моря. Стоимость двухкомнатной квартиры в комплексе стартует от 34,6 тыс. евро (по курсу 27 гривен/евро).

Как сообщали Українські Новини, адвокат заявил, что у всех освобожденных украинцев пожизненный запрет на въезд в Россию. Другой адвокат опроверг заявление и заявил, что моряки могут въезжать в РФ.

Тем временем Порошенко рассказал в ГБР, как захватили украинских моряков, а освобожденных из российского плена моряков также допросило ГБР.

Больше новостей о: Моряки украинские моряки Освобождение политзаключенных

Архив
Новости
В Швеции большая половина населения отказалась от авиаперевозок в знак защиты климата 19:06
Бойко назвал рынок земли "дорогой к рабству" 19:02
"Нефтегаз" накопил в хранилищах лишь 8 млрд куб. м, а не 21, как он заявляет, - эксперт 18:49
Рада хочет создать Бюро финансовых расследований 18:42
Круз и Садовый. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Садовый встретил Тома Круза во Львове и вручил актеру подарки 18:41
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
На Киев надвигается сильная гроза 21:30
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
Строительство Шулявского моста остановлено 11:31
Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ. Фото:
Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера" 23:08
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok