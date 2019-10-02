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02 октября 2019, среда, 15:34 746
Внешняя политика 2019-10-02T15:35:32+03:00
Українські Новини
Зеленский и Лукашенко встретятся в пятницу в Житомире

Зеленский и Лукашенко встретятся в пятницу в Житомире

Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Владимир Зеленский и Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября примут участие в форуме регионов в Житомире.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

"4 октября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в г. Житомире", - сказано в нем.

В рамках форума запланировано подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между украинскими и белорусскими регионами. В ходе переговоров Зеленский и Лукашенко обсудят широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества.

Как сообщали Українськi Новини, Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников

Ранее Президент Беларуси Лукашенко заявил, что Зеленский его обнадеживает.

Тем временем рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы, а Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского.




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