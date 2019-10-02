підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 жовтня 2019, середа, 15:38 11
Зовнішня політика 2019-10-02T17:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський і Лукашенко зустрінуться в п'ятницю в Житомирі

Зеленський і Лукашенко зустрінуться в п'ятницю в Житомирі

Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Володимир Зеленський і Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 жовтня візьмуть участь у форумі регіонів у Житомирі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"4 жовтня Президент України Володимир Зеленський разом з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком візьме участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі, який відбудеться в Житомирі", - сказано в ньому.

В рамках форуму заплановано підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між українськими та білоруськими регіонами. В ході переговорів Зеленський і Лукашенко обговорять широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників.

Раніше Президент Білорусі Лукашенко заявив, що Зеленський його обнадіює.

Тим часом рейтинг Зеленського досяг рівня підтримки Путіна і Лукашенка в їх кращі роки, а Лукашенко заявив, що не може їздити на роботу на велосипеді через Зеленського.

 

Більше новин про: Житомир Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Форум реіонів

Архів
Новини
Блогер Віктор Подкуйко (Barovito). Фото: скріншот трансляції телеканалу
Стрибав з мосту в Москві і бігав по дахах авто в Києві: відомий блогер засуджений українським судом 17:25 Відео
Імпорт електроенергії з Росії дозволить Кремлю тиснути на українську владу, - Волинець 17:24
Портовики проти призначення Лавренюка заступником міністра інфраструкур, – ЗМІ 17:11
ЗМІ розповіли про скандальні подробиці біографії "слуги народу" Горенюка 17:04
Львівська облрада обрала нових заступників голови облради 16:57
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДСНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ 16:28
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
більше новин
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
Ви нікого не штовхали, Юлю? - Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами 20:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok