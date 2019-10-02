Зеленський і Лукашенко зустрінуться в п'ятницю в Житомирі

Президент Володимир Зеленський і Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 жовтня візьмуть участь у форумі регіонів у Житомирі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.



"4 жовтня Президент України Володимир Зеленський разом з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком візьме участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі, який відбудеться в Житомирі", - сказано в ньому.



В рамках форуму заплановано підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між українськими та білоруськими регіонами. В ході переговорів Зеленський і Лукашенко обговорять широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва.



Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників.



Раніше Президент Білорусі Лукашенко заявив, що Зеленський його обнадіює.

Тим часом рейтинг Зеленського досяг рівня підтримки Путіна і Лукашенка в їх кращі роки, а Лукашенко заявив, що не може їздити на роботу на велосипеді через Зеленського.