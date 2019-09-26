Лукашенко заявил, что Зеленский его обнадеживает

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентство Владимира Зеленского дает надежду на решение проблемных вопросов между государствами. Об этом белорусский лидер сказал в Минске во время общения с украинскими СМИ, передает "Европейская правда".

"И с Украиной у нас есть проблемы. Слава Богу, за этот короткий период пребывания у власти украинского президента мы как-то движемся, обсуждаем. Даже те негативные моменты, которые могли наступить, они не наступили благодаря одному телефонному разговору двух президентов. Это обнадеживает", - сказал Лукашенко.

Он также сказал, что надеется на решение определенных проблем, чего не удалось сделать при бывшем Президенте Порошенко.

"То, что я годами не мог, договорившись с предыдущим президентом, решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы. Вопросов достаточно", - сказал он.



Лукашенко подчеркнул, что Украина и Беларусь будут строить независимые отношения.

"Еще раз подчеркну. Наши отношения, Беларуси и Украины, зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться, и на Россию, и на Междуморье, и на американцев. Такая политика. Но не значит, что мы будем зависимы", - сказал он.



Напомним, ранее в поведении Зеленского заметили подражание Лукашенко.



Также Президент Беларуси заявил, что не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского.



Кроме того, стало известно, что Беларусь вынуждена была наглухо закрыть свои границы с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.