Летняя жара возвращается: в четверг в Украине будет до +26

В четверг, 3 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, только вечером местами кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно, дожди, в Закарпатье и в Карпатах существенные дожди, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+19 градусов, в Волынской и Львовской областях +11…+13 градусов. В Карпатах существенный дождь, температура ночью и днем +11…+13 градусов. В Моршине дождь, температура ночью и днем +11…+13 градусов. В Трускавце дождь, температура ночью и днем +11…+13 градусов. В Сваляве дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской и кое-где в Киевской областях днем местами кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой и кое-где в Черкасской областях кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+26 градусов. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по Украине ожидаются заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями - синоптик рассказала, когда потеплеет. Ранее ГосЧС предупредило об опасных морозах, которые охватят ночью большинство областей Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет. Также в Украину идет атмосферный фронт и летнее тепло.\r\nТакже синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.