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02 октября 2019, среда, 13:35 17 Карта
Общество 2019-10-02T13:36:57+03:00
Українські Новини
Летняя жара возвращается: в четверг в Украине будет до +26

Летняя жара возвращается: в четверг в Украине будет до +26

В четверг, 3 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, только вечером местами кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дожди, в Закарпатье и в Карпатах существенные дожди, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+19 градусов, в Волынской и Львовской областях +11…+13 градусов. В Карпатах существенный дождь, температура ночью и днем +11…+13 градусов. В Моршине дождь, температура ночью и днем +11…+13 градусов. В Трускавце дождь, температура ночью и днем +11…+13 градусов. В Сваляве дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской и кое-где в Киевской областях днем местами кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой и кое-где в Черкасской областях кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +18…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+26 градусов. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, по Украине ожидаются заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями - синоптик рассказала, когда потеплеет. Ранее ГосЧС предупредило об опасных морозах, которые охватят ночью большинство областей Украины.

Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет. Также в Украину идет атмосферный фронт и летнее тепло.

Также синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.

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